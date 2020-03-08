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تعرف على آخر استعدادات الحجر الصحي في المطارات المصرية

الأحد 08/مارس/2020 - 08:06 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
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كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن أخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحجر الصحي في المطارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال تقرير مصور من داخل المطارات المصرية.

وقال مدير عام عمليات مطار الأقصر، خلال تقرير بثه ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON- E"، مساء السبت، إن هناك تواصل مع الحجر الصحي ووزارة الصحة ويتم الاستعانة بالنشرات الدورية للصحة العالمية، يتم إجراء الكشوفات لكل راكب وفى حالة الاشتباه يتم العزل بشكل مباشر ثم الفحص للتأكد، مضيفًا أنه يوجد عربات مخصصة للعزل بالمطار للتعامل الطبي مع المصابين، مشيرا إلى أنه يوجد طقمًا طبيًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة لمجابهة أي إصابات بالتنسيق مع وزارة الصحة". 

في حين، قال الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، إن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، تبدأ بتوجه الفريق إلى الطائرة فور وصولها، للكشف على المسافرين، مضيفا: "إجراءات الكشف على فيروس كورونا، تتضمن قياس درجة الحرارة أولًا، ثم التأكد من مكان إقامة المسافر، وإذا خالط مصابًا بالفيروس من قبل".

وأضاف أنه بعد التأكد من المسافرين، يبدأ الفريق بتطهير الطائرة وأي مكان حولها، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أية حالة مصابة بفيروس كورونا، في المطار.

من جانبه؛ قال ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، أن يلتزم بكافة التشريعات العالمية المنظمة لكل الجوانب سواء صحية أو غيرها، مضيفًا مواجهة فيروس كورونا يتم مواجهته من خلال إجراءات وقائية ملزمة، والتصاقًا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.
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الكلمات المفتاحية

كورونا خالد أبوبكر المطارات المصرية الحجر الصحي

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