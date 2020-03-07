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تفوق مصري كاسح.. 18 لقبًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهلت 4 أندية عربية للدور نصف النهائي بالبطولة القارية، الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب.

تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على ماميلودي صن داونز بالفوز عليه ذهابا 2 / 0 والتعادل في لقاء الإياب 1 / 1، بينما صعد الزمالك على حساب الترجي التونسي بالفوز 3 / 1 في القاهرة، والخسارة بهدف دون رد في تونس.

أما الرجاء المغربي تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على مازيمبي الكونغولي 2 / 0 في لقاء الذهاب، وخسر 1 / 0 في الإياب، بينما صعد الوداد على حساب النجم الساحلي بعد الفوز 2 / 0 في المغرب، والخسارة 1 / 0 في تونس.

مواجهات الدور نصف النهائي الإفريقي

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يصطدم فريق الزمالك بنظيره الرجاء، وتقام مباراتي الذهاب 1، 2 مايو المقبل في المغرب، بينما ستقام مباراتي الإياب في مصر يومي 8، 9 من الشهر نفسه لتحديد طرفي المباراة النهائية.

حصيلة ألقاب أندية المربع الذهبي الإفريقي

سبق للأندية الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التتويج بلقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ إجمالي ألقاب أندية المربع الذهبي (18 لقبًا) بواقع 13 لقبًا للأهلي والزمالك، و5 ألقاب للرجاء والوداد، وهي كالتالي:-

- الأهلي: 8 ألقاب (الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الإفريقية)

- الزمالك: 5 ألقاب (ثاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة بالتساوي مع مازيمبي)

- الرجاء : 3 ألقاب

- الوداد : لقبين 

ومن المنتظر أن يشهد الدور نصف النهائي صراعا شرسا بين الأندية الأربعة، من أجل التأهل للمباراة النهائية، والمنافسة على لقب البطولة الإفريقية، والمشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.
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