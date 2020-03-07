Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري أبطال أفريقيا| الوداد يحسم موقعة رادس أمام النجم ويضرب موعداً مع الأهلي في نصف النهائي

السبت 07/مارس/2020 - 11:00 م
Advertisements
الوداد والنجم
الوداد والنجم
علي خلاف
Advertisements
حسم فريق الوداد البيضاوي بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من خسارة مساء اليوم السبت أمام النجم الساحلي التونسي إلا أن الفريق المغربي تفوق في مجموع المباراتين بثنائية مقابل هدف، ليضرب وداد الأمة موعداً قوياً مع الأهلي الذي أقصى صن داونز الجنوب أفريقي.

تشكيل جاريدو المتوازن تفوق على هجوم الزواغى السلبي
بدأ المدرب قيس الزواغى المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي صاحب الأرض والضيافة تشكيل ليتوال لمواجهة الضيف المغربي الوداد بالدفع بالعناصر الهجومية بقيادة المهاجم الجزائري كريم العريبي حيث جاء التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: مكرم البديرى
خط الدفاع: وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، بهاء الدين السلامى
خط الوسط: محمد أمين بن عمر، مالك بعيو،إيهاب المساكنى
خط الهجوم: فراس بالعربى داروين جونزاليس، كريم العريبى.

وعلى الجانب الآخر بدأ المدرب المخضرم خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي تشكيل الفريق المغربي بالاعتماد على خطة لعب دفاعية بحته جاءت في التشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: رضا التكناوتى
خط الدفاع: محمد ناهيرى، يحيى عطية الله، أسرير والشيخ كومارا
خط الوسط: إبراهيم النقاش، يحيى جبران ووليد الكرتي
خط الهجوم: بديع أوك، إسماعيل الحداد وأيمن الحسونى.

شوط أول سلبي بين النجم الساحلي والوداد البيضاوي
فشل أصحاب الأرض والضيافة فريق النجم الساحلي في هز شباك الضيوف فريق الوداد البيضاوي حيث اعتمد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق المغربي على خطة 4-2-3-1 الدفاعية من خلال انتشار الاعبين الجيد داخل المستطيل الأخضر والتمركزات السليمة في خطي الدفاع والهجوم وهوا ما أفسد كافة محاولات الفريق التونسي الذي لم يسنح له سوى فرصتين أهدرهما كريم العريبي في الدقيقة 25 بعد رأسية مرت فوق عارضة الحارس رضا التكناوتى والثانية عن طريق إيهاب المساكني في الدقيقة 30 حيث فشل في استغلال تمريرة الجزائري كريم العريبي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضيفه تصدى له بسهولة مارس الوادد لينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وتفوق أبناء جاريدو تكتيكيا.

النجم الساحلي يتفوق في الشوط الثاني
وعلى عكس مجريات الشوط الأول من قمة النجم الساحلي والوداد البيضاوي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيطر أصحاب الأرض على منطقة وسط الملعب من خلال امتلاك الكرة في أغلب فترات اللقاء حيث ترجم نجم اللقاء الأول الجزائري كريم العريبي سيطرة الليتوال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 عقب استغلاله خطأ من الحارس رضا التكناوتى ليسدد الكرة بعدما سقطت من يد حارس الفريق المغربي.

وجه المدرب قيس الزواغى لاعبي النجم الساحلي لمواصلة شن الهجمات الخطرة على مرمى الوداد إلا أن ياسين الشيخاوي أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد رأسية تصدى لها ببراعة الحارس رضا التكناوتى الذي أنقذ فريقه في الشوط الثاني.

اندفاع النجم الساحلي الهجومي ترك مساحات كبيرة خلف المدافعين وهوا ما ترجمه إسماعيل الحداد بانكلاقات سريعه وكاد أن يسجل هدف الوداد الأول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة إلا أن العارضة حرمت أبناء المدرب خوان كارلوس جاريدو من التسجيل في مباراة الإياب التي حسمها الفريق التونسي بهدف نظيف لم يكن كافياً لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الوداد البيضاوي يضرب موعداً قويا مع الأهلي في نصف النهائي
بهذا الفوز تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي رسمياً لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً جديداً وقويا مع الأهلي الذي تأهل هوا الآخر على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بفوزه بثلاثية أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي ربع النهائي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الوداد النجم الأهلي والوداد الأهلي

أخبار تهمك

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 مارس 2020: هل يخون زيدان الريال من أجل الحلم القديم؟.. الموافقة على رحيل نجم الفريق.. استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم السبت 7 مارس: ريال مدريد يُحارب البرسا على أهم الصفقات.. أزمة الإصابات تضرب البلوجرانا من جديد.. صدارة الليجا برشلونية في انتظار هدية فريق كيكي السابق

منذ ساعة

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

منذ ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

اياب ثمن النهائي لكاس زايد للاندية الابطال: النجم الساحلي اول فريق بتاهل الى ربع النهائي

النجم الساحلي يعلن رسمياً تعيين جاريدو مدربا للفريق قبل موقعة الأهلي

عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو)

النجم الساحلي ضد الإفريقي 1/1 في كلاسيكو تونس | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

ظهور بادجي الأول وإصرار الشناوي أبرز ملامح فوز الأهلي على النجم

مشاهدة مباريات اليوم.. موعد مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي السبت 29 / 2 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:17 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status