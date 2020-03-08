أول تعليق من "الأوقاف" على دعوات إلغاء صلاة الجمعة

رد الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على سؤال حول حكم إلغاء صلاة الجمعة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، تحدث بأن أهل التخصص هم أصحاب القرار في إلغاء التجمعات من عدمها لمواجهة فيروس كورونا"، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء فريضة الجمعة.





وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من مقاصد الأديان، وهذا الأمر ذكر في كتاب وزير الأوقاف "الكليات الست" الذي رسخ بأن الحفاظ على الوطن أحد أهم المقاصد الكلية للإسلام.





ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "بناء الإنسان في تصور الإسلام" المنظم من قبل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف اليوم، أكد على أهمية البناء المتكامل للإنسان خلقيًا ومعرفيًا، لأن هذا البناء يصنع الهوية الشخصية.