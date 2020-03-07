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شاهد.. ياسمين عبد العزيز في صورة جديدة كواليس "هنحب تاني ليه"

السبت 07/مارس/2020 - 11:12 م
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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
نادين نجدي
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نشر الفنان شريف منير، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والسيناريست الفنان عمرو محمود ياسين.

وكانت الصورة من كواليس مسلسل"ونحب تاني ليه" الذي يجمعه مع ياسمين وعلق على الصورة قائلاً:"ياسمين عبدالعزيز و السيناريست الفنان .. عمرو محمود ياسين .. وأنا .. من كواليس مسلسل .. ونحب تاني ليه .. إخراج .. مصطفى فكري .. إنتاج .. سينرجي .
إن شاء الله .. رمضان ٢٠٢٠ ".

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة كل من ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، ونجوم آخرى كثيرة و تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
شاهد.. ياسمين عبد العزيز في صورة جديدة كواليس هنحب تاني ليه
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