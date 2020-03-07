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حركة كثيفة للمسافرين العائدين للمملكة على جسر الملك فهد
السبت 07/مارس/2020 - 10:40 م
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الفجر السعودي
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شهد جسر الملك فهد، المنفذ البري الذي يربط بين المملكة والبحرين، حركة كثيفة مع اقترب إنتهاء المهلة التى حددتها المملكة قبل تطبيق قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات.
ومن المقرر سريان ذلك الإجراء على المواطنين والمقيمين في القادمين من الدول الثلاث في الساعة الـ(11:55) من مساء اليوم.
يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطوات التى اتخذتها المملكة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقامت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم السبت، عقد اجتماعها السابع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.
ونوّه أعضاء اللجنة بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بـ "كورونا".
ويذكر أن أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن الحالات السبع التي تم كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معزولة حاليًّا، وجارٍ التعامل معها.
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