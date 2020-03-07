حركة كثيفة للمسافرين العائدين للمملكة على جسر الملك فهد

شهد جسر الملك فهد، المنفذ البري الذي يربط بين المملكة والبحرين، حركة كثيفة مع اقترب إنتهاء المهلة التى حددتها المملكة قبل تطبيق قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات.





ومن المقرر سريان ذلك الإجراء على المواطنين والمقيمين في القادمين من الدول الثلاث في الساعة الـ(11:55) من مساء اليوم.





يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطوات التى اتخذتها المملكة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.



