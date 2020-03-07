ليفربول ضد بورنموث 1/2 في الدوري الإنجليزي الممتاز (صلاح يسجل) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز





ليفربول ضد بورنموث | حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.





اهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وافتتح بورنموث التسجيل في الدقيقة 9 بداية اللقاء عن طريق كالوم ويلسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية، وأدرك محمد صلاح هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 بعد تمريرة ساديو ماني ليسددها صلاح من على حدود المنطقة لتسكن أقصى يسار الحارس، وأضاف السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 33 يضعها على يسار الحارس بعدما انفرد بالمرمى، لتنتهي مباراة ليفربول ضد بورنموث بنتيجة 1/2 للريدز.





وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 79 متربعًا على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بقارق 22 نقطة على مانشستر سيتي أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.





تشكيل مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي





وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - جيمس ميلنر .

خط الوسط: جيورجينهو فينالدوم - فابينيو تافاريس - أوكسيلد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فرمينيو - محمد صلاح.



وبدأ بورنموث المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: آرون رامزديل.

خط الدفاع: آدم سميث - ناثان آكي - ستيف كوك - جاك ستايسي.

خط الوسط: لويس كوك - جيفيرسون ليرما - فيليب بيلنج - جونيور ستانيسلاس - ريان فريزر .

خط الهجوم: كالوم ويلسون.



بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي:-