بالبصل والليمون.. رئيس وحدة التثقيف الغذائي يعطي روشتة لمواجهة كورونا

قدم الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي، بعض لنصائح الطبية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب تناول البصل والليمون في أطعمة الإنسان.

وقال "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، مساء السبت إنه من الضروري عدم الفزع لأن فيروس كورونا ليس مشكلة كبيرة خصوصا في الأغذية التقليدية المصرية.



وأوضح، أنه يفضل تناول الثوم حيث يحتوى على زيت الالثين وهو أكثر الزيوت مضادة للالتهاب ويقوم بقتل قطاع كبير من البكتريا والفطريات والفيروسات، موضحًا أن الفيروسات تقتل عند تعرضها إلى درجة حراره 70 درجه مئوية لمدة عشر دقائق.



وأشار رئيس وحدة التثقيف الغذائي إلى أنه يجب تناول إيضا شاى ساخن مع إضافة إليه الليمون للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

