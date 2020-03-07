بعد فوز دورتموند.. جدول ترتيب الدوري الألماني اليوم السبت 7 مارس 2020

انتهى اليوم الأول من منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بفوز بروسيا دورتموند على بروسيا مونشجلادباخ بهدفين مقابل هدف.





وحافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول الدوري برصيد 52 نقطة من 24 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 16 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.





وجاء بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات. واحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 25 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات.





وحل باير ليفركوزن في المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 25 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.





ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بروسيا دورتموند في الجولة الخامسة والعشرين :-





1- بايرن ميونخ 52 نقطة من 24 مباراة.

2- بروسيا دورتموند 51 نقطة.

3- لايبزيج 50 نقطة.

4- باير ليفركوزن 47 نقطة.

5- بروسيا مونشجلادباخ 46 نقطة.

6- شالكه 37 نقطة.

7- فولفسبورج 36 نقطة.

8- فرايبورج 36 نقطة.

9- هوفنهايم 35 نقطة.

10- كولن 32 نقطة من 24 مباراة.

11- يونيون برلين 30 نقطة.

12- اينتراخت فرانكفورت 28 نقطة من 24 مباراة.

13- هيرتا برلين 28 نقطة.

14- أوجسبورج 27 نقطة من 24 مباراة.

15- ماينز 25 نقطة من 24 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف 21 نقطة من 24 مباراة.

17- فيردر بريمن 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن 16 نقطة.



