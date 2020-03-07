بوروسيا دورتموند يفوزعلى جلادباخ بثنائية في الدوري الألماني





تقدم فريق بوروسيا دورتموند لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 -1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليجا.





وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر.





وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه يونيون برلين 3 /1 وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2 /2 وشالكه مع هوفنهايم 1 /1 وفولفسبورج مع لايبزج سلبيا.





وأصبح دورتموند على بعد نقطة واحدة فقط من الصدارة بفضل الفوز على ملعب جلادباخ.





ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع اوجسبورج.





وتراجع لايبزج إلى المركز الثالث برصيد50 نقطة بعدما تعادل مع مضيفه فولفسبورج سلبيا.





وتقدم البلجيكي ثورجان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة لكن لارس ستيندل أدرك التعادل لجلادباخ في الدقيقة 50 قبل أن يحسم المغربي أشرف حكيمي الفوز لدورتموند بهدف سجله في الدقيقة 71.





ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.





وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14.





وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.





وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، فاز فرايبورج على ضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ورفع فرايبورج رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.





وتقدم فرايبورج بهدفين حملا توقيع رونالد سالاي وكريستيان جونتر في الدقيقتين 34 و55 ثم رد سيباستيان اندرسون بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 61 قبل أن يسجل روبن كوخ الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.





وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقدم فيردر بريمن بهدفين عن طريق جوشوا سارجنت ودافي كلاسين في الدقيقتين الثالثة والسادسة.



