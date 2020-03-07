محافظ قنا يزف بشرى لمزارعي الوقف ويبحث 900 شكوى (صور)



وأكد الداودي خلال كلمته أن المحافظة وضعت مشاكل المواطنين نصب أعينها حيث يجرى حاليًا تنظيم اللقاء الجماهيرى اسبوعيا بإحدى مدن المحافظة التسع بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم عن قرب وإيجاد حلول لها فى إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين.



وتابع أنه تم إعداد منظومة لتلقى ومتابعة الشكاوى على أعلى مستوى بديوان عام المحافظة وهو ما أثمر عن حل نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة، لافتًا إلى أن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها يلعب دورًا هامًا في بناء مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدًا على أن تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية وتحقيق التنمية.



ثم قام الداودي بتعريف الحاضرين بجهود الدولة فى تنمية محافظات الصعيد بشكل عام ومحافظة قنا بشكل خاص مشيرًا الى ان قيمة المشروعات الإستراتيجية التي نفذتها الدولة بمحافظة قنا منذ يوليو2014 وحتى نهاية 2019 تخطى حاجز الـ ٢٧ مليار جنيهًا.



وأضاف أنه يجرى تتفيذ مشروعات خدمية بقيمة ٧ مليارات جنية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشيرا الو انه يجرى تنفيذ المشروعات وفقا لخطط متوسطة الأجل تخدم فى النهاية الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".



وأكد الداودي أن الخطط التى يتم وضعها تشمل تنفيذ مشروعات فى جميع القطاعات الخدمية (الطرق -الكهرباء- مياه الشرب - الصرف الصحى -الغاز- الصحة - التعليم) لافتا الى انه تم تطوير ٤٣ وحدة صحية ومركز امومة وطفولة مؤخرًا كما يجرى إحلال وتجديد ٣ مستشفيات عامة ومركزية تمهيدًا لدخول المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.



وطمأن محافظ قنا أهالي الوقف ممن يملكون أراضي ضمن مساحة الـ ١٢ ألف و500 فدان بالمراشدة بأنه تم ضخ المياه فى فرع ١ شرقى وفرع ٢ وفرع ٣ بالكامل وذلك لرى 2400 فدان واعدا اياهم بأنه سيت ضخ المياه فى فرع ١ غربى قريبًا حيث يجرى طرح عدد ٢٢ مأخذ لرى باقى الأراضى البالغ مساحتها 3800 فدان.



كما وعد أصحاب أراضي الري الجوفي بالمراشدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لحل مشكلة الآبار الجوفية فى اقرب وقت ممكن.



كما أكد الداودي على أن قانون ١٤٤ لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي واضعي اليد وقانون ١٧ لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ليس الهدف منهما تحصيل الأموال فقط ولكن الدولة اصدرتهما لتأكيد مبدأ سيادة القانون وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانونى لتملّك أراضى الدولة والتصالح في المبانى المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة وحث المحافظ المواطنين على ضرورة استكمال إجراءات التقنين وتقديم ملفات التصالح للمبانى المخالفة.



من جانبهما قام كل من رئيس مدينة الوقف ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإستعراض المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة الوقف فى فى مختلف القطاعات الخدمية من خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة وخطة برنامج التنمية المحلية، مشيرين الى ان ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة الوقف زادت من ٣. ٥ مليون جنيه قبل 2019 إلى ١٢ مليون جنيه حاليا.



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اللقاء الجماهيري التاسع لبحث شكاوى المواطنين بمدينة الوقف بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحث المحافظ خلال اللقاء 900 شكوى متنوعة.