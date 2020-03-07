رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول المطبقة للحجر الصحي بالمطارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي بدأت في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالمطارات، موضحا أن هناك تقارير متابعة على مدار الساعة عن وضع فيروس كورونا.



وأشار "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيري الصحة والسياحة للكشف عن أخر تفاصيل فيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن وزيرة الصحة مكلفة بإعداد تقرير يومي عن الوضع، منوها بأن الحكومة تحركت فور إعلان بعض الدول عن إصابة بعض مواطنيها بعد عودتهم من مصر.



وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة لم تنتظر الإفادات الرسمية من الدول عن الأمر، حيث تم تحديد سير السياح الفرنسيين، مؤكدا أن بؤرة الإصابة كانت المركب النيلي، منوها بأنه تم توقيع الكشف الظاهري على جميع العاملين بالمركب.

