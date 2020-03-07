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العثور على جثتي عروسين داخل حمام شقتهما بمنشأة القناطر

السبت 07/مارس/2020 - 10:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مصرعها خنقًا، حال استحمامهما.

وتحفظت القوات على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لتولي النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

منشأة القناطر عروسين الأجهزة الأمنية

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