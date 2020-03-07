Advertisements
Advertisements
Advertisements

ختام مؤتمر كهنة وسط القاهرة فى دير الشهيد مارمينا بمريوط

السبت 07/مارس/2020 - 09:39 م
Advertisements
المؤتمر
المؤتمر
ماريان ناجى
Advertisements
اختتم مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة اليوم مؤتمره الثاني والثلاثين والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بدير الشهيد مارمينا بمريوط بمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع.

ناقش المؤتمر موضوع "الثالوث القدوس" حيث دارت الموضوعات حول "إيماننا بالثالوث"، "الثالوث وتدبير الخلاص"، "أفكار مغلوطة عن الثالوث"، "لاهوت الابن ومساواته للآب في الجوهر"، "لاهوت الروح القدس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهنة كنائس دير الشهيد مارمينا

أخبار تهمك

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يكشف حقيقة رحيله إلى يوفنتوس وموقف هازارد

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

سر سجدة الخطيب بعد تأهل الأهلي على حساب صن داونز

منذ 42 دقيقة

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعة و 22 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضرب برشلونة وخطف نجم الدوري الإيطالي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

استقبال الأنبا هرمينا أسقفا عاما لكنائس شرق الإسكندرية (صور)

دير مارمينا بمريوط تنظم مؤتمر ألحان القداسات للآباء الكهنة الـ 28 (صورة)

أسقف كنائس وسط القاهرة يشارك بمؤتمر الألحان واللغة القبطية في فبراير

البابا تواضروس يستقبل وفدا شبابيا من إيبارشية باريس وشمال فرنسا "صور"

زيارة وفد شبابي من إيبارشية باريس وشمال فرنسا لمصر

البابا تواضروس يصلي عشية مارمرقس بالإسكندرية (صور)‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status