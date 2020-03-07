ختام مؤتمر كهنة وسط القاهرة فى دير الشهيد مارمينا بمريوط

اختتم مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة اليوم مؤتمره الثاني والثلاثين والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بدير الشهيد مارمينا بمريوط بمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع.



ناقش المؤتمر موضوع "الثالوث القدوس" حيث دارت الموضوعات حول "إيماننا بالثالوث"، "الثالوث وتدبير الخلاص"، "أفكار مغلوطة عن الثالوث"، "لاهوت الابن ومساواته للآب في الجوهر"، "لاهوت الروح القدس".