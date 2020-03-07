أميرة كويتية تبدي انبهارها بمنتجات المرأة المصرية بالمتحف الإسلامي (فيديو)

اصطحب الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، الأميرة هناء المطيري زوجة الوزير المفوض لدولة الكويت ماجد الرشدان بجامعة الدول العربية، في جولة بمعرض "الأيدي الناعمة" المقام في المتحف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





واستمع عثمان والمطيري، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، لشرح حول المعروضات الفنية بالمعرض والذي ضم أشغال من الحرف اليدوية التقليدية، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف، حيث ضم المعرض 300 ما بين الرسم بالحرق على الخشب والخزف والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت.





وقامت الأميرة هناء المطيري بتسليم شهادات تقدير للمشاركات في المعرض، حيث عبرت عن انبهارها بمنتجات السيدات والفتيات المصريات حيث استطعن من مواد بسيطة إخراج قطع فنية رائعة.





يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.