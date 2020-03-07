محمد الباز: إثيوبيا تتعامل مع مصر بنوع من "اللوع"

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر لا تهدف من مفاوضات سد النهضة منع إقامة السد، خاصة أن السد أصبح أمرًا واقع بعد ثورة 25 يناير، لافتَا إلى أن مصر تهدف لتقليل الأضرار الناتجة عن تشغيل وإدارة السد خلال فترة ملئه.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن إثيوبيا تماطل مصر في المفاوضات، وتتعامل معنا بشكل فيه نوع من "اللوع" على حد تعبيره.



وأشار إلى أن مصر قامت بإدخال أمريكا كطرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتأكيد بأن أديس أبابا دولة غير جادة في المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق.

