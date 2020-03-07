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التعليم: لجنة لإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات برنامج التقييم PISA

السبت 07/مارس/2020 - 09:08 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة لتهيئة وإعداد الطلاب للمشاركة في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) لعام 2021.

وتشكلت اللجنة لإجراء دراسة علمية لقياس قدرات الطلاب وفقًا لمفردات ومهارات  (PISA)، وإجراء تحليل محتوى للمناهج المصرية في ضوء متطلبات المشاركة في (PISA).

ويسلط البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) الضوء على تحسين التعليم، حيث يجري تقييمًا كل 3 أعوام، وشملت الدراسة الأخيرة نحو 600 ألف طالب في 79 دولة، وتقيس الدراسة قدرة التلاميذ في سن 15 عامًا على استخدام معارفهم ومهاراتهم في القراءة والرياضيات والعلوم؛ لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية.

والجدير بالذكر، فإن مصطلح "PISA" هي اختصار لـ"Program for International Student Assessment"، وتعني البرنامج الدولي لتقويم الطلبة، ويشرف على الاختبارات دوليًا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

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الكلمات المفتاحية

مصر طارق شوقي برنامج تقييم الطلبة التربية والتعليم

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