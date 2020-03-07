رونالدينيو أمام قضاء باراجواي من جديد

مثل لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو جاوتشو وشقيقه روبرتو مجدداً السبت أمام القضاء في ثاني جلسات الاستماع، وذلك بعد اعتقالهما الخميس بعد دخولهما باراغواي بجوازي سفر مزورين.





وعرض الدولي البرازيلي السابق رونالدو دي أسيس موريرا (39 عاماً) وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا (46 عاماً) أمام القاضية كارلا رويز بعد قضائهما الليلة الماضية في مقر شرطي.





وقام رونالدينيو، الذي كان مكبل اليدين، بتحية الصحافيين قبل دخوله إلى مكتب القاضية.





واتُهم الشقيقان بجريمة يعاقب عليها القانون من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية المتخصصة وذلك بعد استخدامهما لوثائق مزورة، كما أوصى بإيداعهما السجن الوقائي.





وكان رونالدينيو في باراجواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه "عبقري الحياة".