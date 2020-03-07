Advertisements
Advertisements
Advertisements

رونالدينيو أمام قضاء باراجواي من جديد

السبت 07/مارس/2020 - 08:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

مثل لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو جاوتشو وشقيقه روبرتو مجدداً السبت أمام القضاء في ثاني جلسات الاستماع، وذلك بعد اعتقالهما الخميس بعد دخولهما باراغواي بجوازي سفر مزورين.


وعرض الدولي البرازيلي السابق رونالدو دي أسيس موريرا (39 عاماً) وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا (46 عاماً) أمام القاضية كارلا رويز بعد قضائهما الليلة الماضية في مقر شرطي.


وقام رونالدينيو، الذي كان مكبل اليدين، بتحية الصحافيين قبل دخوله إلى مكتب القاضية.


واتُهم الشقيقان بجريمة يعاقب عليها القانون من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية المتخصصة وذلك بعد استخدامهما لوثائق مزورة، كما أوصى بإيداعهما السجن الوقائي.


وكان رونالدينيو في باراجواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه "عبقري الحياة".

Advertisements

أخبار تهمك

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيراميدز يجدد مفاوضاته مع عملاق الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكشف حقيقة رحيله إلى يوفنتوس وموقف هازارد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

07:25 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status