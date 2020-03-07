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الآلاف من السائحين يتدفقون على المناطق الأثرية والأهرامات.. وسقارة الأعلى

السبت 07/مارس/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبلت المناطق السياحية والأثرية في جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

وصرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة الذي تم افتتاحه أول أمس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي استمر قرابة الـ١٤ عاما، سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم بالإضافة إلى المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، حيث تعرف الزائرين علي الحضارة المصرية العريقة.

وتابع في تصريحات صحفية، كما سجل معبد دندرة بمحافظة قنا اعلي المعدلات حيث اقبل الزائرين علي زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبد والذي تم افتتاحهم الأسبوع الماضي ولأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم و تطوير المعبد.

وأوضح وزيري، أن السراديب الذي تم افتتاحهم تضمنت ثلاثة سراديب من 12 سرداب كانوا مغلقين بالمعبد ماعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة، أما الـ11 سرداب الباقية فمغلقة وتم الانتهاء من ترميم 3 منهم وافتتاحهم للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة فى تلك المرحلة بالاضافه إلى بانوراما (سطح) المعبد الذى تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه للزائرين اليوم بعد غلقه لسنوات طويلة.

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