الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ في دوري ابطال افريقيا (1/1) | ملخص واهداف المباراة (فيديو)





الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ في دوري ابطال افريقيا





الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ | تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تعادله أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم السبت، على ملعب "لوكاس موريبي"، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.





اهداف مباراة الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ في دوري ابطال افريقيا

وجائت اهداف الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ كالتالي، افتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق ليبوهانج مابوي بهدف في مرماه بعد عرضية مُتقنة من التونسي علي معلول نفذها من ضربة حرة مباشرة، وأدرك الأوروجواياني جاستون سيرينو هدف التعادل في الدقيقة 27 من متابعة لكرة فشل الشناوي في التصدي لها، لتنتهي مباراة الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ بنتيجة 1/1 ليتأهل المارد الأحمر لدور نصف النهائي.





وبدأ الاهلي مباراة صن داونز الجنوب افريقي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - علي معلول.





خط الوسط: عمرو السولية – محمود متولي – أليو ديانج.





خط الهجوم: جيرالدو دا كوستا – أليو بادجي – جونيور أجايى.





ويذكر أن الاهلي فاز على صن داونز في مباراة ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا بنتيجة 0/2 سجلهما التونسي الدولي علي معلول.





جدير بالذكر أن الاهلي ينتظر الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في مباراة مقرر لها مساء اليوم على الملعب الأوليمبي برادس، ليواجه الفائز منهما في دور نصف النهائي.





بالفيديو.. ملخص و اهداف مباراة الاهلي وصن داونز ٢٠٢٠ في دوري ابطال افريقيا:-



