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مدير الترميم بالمتحف الكبير: نستعد لوضع مسلة ليس لها مثيل بالعالم

السبت 07/مارس/2020 - 08:04 م
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المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
كساب أحمد
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قال الدكتور عيسي زيدان، مدير الشئون التنفيذية لشئون الترميم ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير، إن مصر ستفتح المتحف الكبير في 2020 والذي يقع على 117 فدان، بالقرب من الأهرامات، والمتحف يعتبر عاصمة ثقافية حضارية فريدة غير موجودة في العالم.

وتابع "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الورد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المتحف سيشهد وضع مسلة معلقة أمامه، وهذه المسلة فريدة، وغير موجود في العالم أجمع.

وأشار إلى أن قاعدة الملك توت عنخ آمون في المتحف تقع على 7700 متر مربع، وسيتم عرض مجموعة توت عنخ آمون التي تتعدى الـ5500 قطعة أثرية لأول مرة في المتحف بالكامل، وأسلوب العرض سيكون رائع جدًا.

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الكلمات المفتاحية

مسلة معلقة المتحف المصري الكبير الأهرامات

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