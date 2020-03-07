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محمد العدل في مئوية فريد شوقي: "رحل الأب الروحي للصناعة.. والصناعة ملهاش كبير"

السبت 07/مارس/2020 - 07:55 م
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فريد شوقي
فريد شوقي
يارا احمد
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أعرب المنتج محمد العدل، عن حبه للفنان الراحل فريد شوقي، ومدى أهميته للصناعة المصرية، وذلك على هامش الاحتفال بمرور مئوية ميلاده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وتحدث العدل عن فريد شوقي قائلًا: "رحل عنا أبو هذه الصناعة والذي يعد الأب الروحي لصناعة الفن المصري، كان إذا وقعت الصناعة قديمًا يهرول كي يسندها ويساعد في نهضتها حتى وإن كان ليس مشاركًا في الفيلم".

وأضاف ثائلا: "كنت أقوله فيه لأعمال مينفعش تعملها كان يرد ويقولي يا محمد يا حياتي فيه بيوت مفتوحة فلازم الصناعة تفضل مفتوحة، فريد شوقي حين رحل، رحل معاه الأب الروحي لهذه الصناعة والأب الروحي للفنانين".

وتابع قائلا: "والنهاردة أقدر أقول إن كبير الصناعة دي رحل، مبقالهاش كبير، فيها كبار لكن مفيهاش كبير للصناعة، وأنا بفتقد كبير الصناعة من يوم ما رحل الملك فريد شوقي".

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