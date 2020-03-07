وزيرة الصحة: زيادة عدد المعامل المركزية إلى 8 على مستوى الجمهورية

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه تقرر زيادة عدد المعامل المركزية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، وذلك حسبما أفادت فضائية "الحياة" في نبأ عاجل.



هذا وقد كشف الدكتور سامح محمود، مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ، تفاصيل تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين، موضحا أنهم يستقبلون الركاب في صالة الوصول، ويتم توزيع كروت المتابعة عليهم، والتي تتضمن كافة البيانات عنهم.



وأشار "محمود"، خلال تصريحات سابقة، إلى أنهم يقيسون درجات الحرارة للتأكد من أن كل القادمين لشرم الشيخ درجة حرارتهم طبيعية، فضلا عن متابعتهم لمدة 14 يوم للتأكد من عدم ظهور أي أعراض.

