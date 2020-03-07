تعرف على المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا في مصر

نشرت وزارة الصحة والسكان، القائمة الكاملة للمستشفيات التي خصصتها الوزارة على مستوى الجمهورية لعزل أى حالات مصابة بفيروس الكورونا.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى أمس الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.





ورفعت وزارة الصحة استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



