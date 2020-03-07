Advertisements
Advertisements
Advertisements

احتفالًا بيوم المرأة.. المتحف الإسلامي يطلق معرض "الأيدي الناعمة"

السبت 07/مارس/2020 - 07:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف القن الإسلامي، والأميرة هناء المطيري زوجة الوزير المفوض لدولة الكويت ماجد الرشدان بجامعة الدول العربية، متحف "الأيدي الناعمة" احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

والمعرض هو معرضًا فنياً للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

وقال عثمان إن المعرض ضم 300 منتج للحرف اليدوية تنوعت ما بين بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت.

واستمع عثمان والمطيري لشرح واف حول منتجات المعرض، والذي لم يقتصر على الانتاج اليدوي فقط بل عرض اثنين من المشاركين موهبتهما في الغناء وإلقاء الشعر.

وعبرت المطيري عن سعادتها بحضور المعرض والذي يحمل روح مصر الأصيلة وقالت إن مصر دائمًا مبهرة بأهلها وأعمالهم المتميزة في الماضي والحاضر.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم المراة مصر المتحف الاسلامي اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ يوم

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تخطي صن داونز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح مثير من فايلر عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. مكالمة هاتفية بين رونالدو وبيريز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

عودة الثنائي الناري.. كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة ضد ريال سوسييداد

منذ ساعة و 27 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. معرض محاربات مرض السرطات برعاية المتحف الإسلامي

منتجات تراثية بأيدي محاربات السرطان في معرض "إرادة" (صور)

تنظيم معرضًا لـ 20 حرفة يدوية بالتعاون بين المتحف الإسلامي والتعليم العالي

مدير المتحف الإسلامي: "تراثيات 3" عرض لـ 30 حرفة تراثية يدوية

"بالزي المصري" سهير صانعة التراث تلفت نظر الجمهور بمعرض تراثيات 3

مدير متحف الفن الإسلامي يكرم فناني الحرف التراثية بمعرض "تراثيات 3"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

05:56 م

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:15 م

تصريح غريب من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status