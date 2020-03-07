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مطار الغردقة: إجراءات لمنع تسرب كورونا عبر الموانئ الجوية

السبت 07/مارس/2020 - 07:43 م
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اللواء أسامة العباسي
اللواء أسامة العباسي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أسامة العباسي، نائب مدير مطار الغردقة، إن هناك تعليمات مشددة من وزير الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بدقة لمنع تسرب الفيروس إلى داخل البلاد.

وأضاف "العباسي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، مطمئنا المصريين: "إن شاء الله لن يتمكن فيروس كورونا من دخول البلاد من الموانىء الجوية.. كلنا جنود لمصلحة البلد، ولن نسمح له أن يتسرب من خلال الموانىء الجوية".

وأشار نائب مدير مطار الغردقة، إلى أنه لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مطار الغردقة.

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الكلمات المفتاحية

مطار الغردقة الموانىء الجوية الصحة

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