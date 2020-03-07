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سفارة المملكة في ماليزيا تحذر مواطنيها من تفشي فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 07:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت سفارة المملكة في ماليزيا مواطنيها من تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من المرض.

وذكرت على حسابها الرسمي، بموقع تويتر، أن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كرونا وصل حتى تاريخ اليوم إلى (٩٣) حالة، وتم معالجة وشفاء (٢٣) حالة، و (٧٠) حالة تحت المتابعة.

ودعت السفارة المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا إلى اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات و مناطق الازدحام.

وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن الحالات السبع التي تم كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معزولة حاليًّا، وجارٍ التعامل معها.


وعبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين القصير "تويتر"، قالت إمارة منطقة جازان: "وزارة الصحة تطمئن الجميع بأن الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها، وتقديم الإجراءات الصحية المعتمدة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل حالتين جديتين بفيروس كورونا الجديد (COVID19) لمواطنتين؛ إحداهما قادمة من إيران، والأخرى من(النجف) العراق، مشيرةً إلى أنّهما لم تبادرا بالإفصاح عن سفرهما إلى بالبلدين لدى وصولهما منافذ المملكة.

وذكرت الوزارة أنَّ نتائج مخبرية أكدت إصابة مواطنة قدمت المملكة من إيران عبر مملكة البحرين، ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن سفرها إليها، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات ولم تفصح أيضًا عن ذلك عند المنفذ.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة ماليزيا سفارة المملكة حالتي تحذير السعودية الحالات السبع

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