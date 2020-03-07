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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 07/مارس/2020 - 07:33 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الحكومة اللبنانية تقرر التخلف عن سداد الديون السيادية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || مجلس الأمة الكويتي يعلق جلساته لمدة أسبوعين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلن مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أنه قرر تعليق جلساته العادية لمدة تصل إلى أسبوعين واقتراح تمديد دور انعقاد المجلس على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا: وفاة 11 شخصا بسبب فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، أن شخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 11 شخصًا.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الأمة الكويتي لبنان فيروس كورونا فرنسا ديون

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