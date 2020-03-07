أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الحكومة اللبنانية تقرر التخلف عن سداد الديون السيادية





صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية، حسبما ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم السبت.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || مجلس الأمة الكويتي يعلق جلساته لمدة أسبوعين

أعلن مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أنه قرر تعليق جلساته العادية لمدة تصل إلى أسبوعين واقتراح تمديد دور انعقاد المجلس على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || فرنسا: وفاة 11 شخصا بسبب فيروس كورونا