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وزيرى: عمليات التنقيب عن الآثار تحولت من جنحة إلى جناية

السبت 07/مارس/2020 - 07:20 م
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الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
داليا الحسين
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كشف الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للأثار، عن العقوبة التي تنتظر المنقبين عن الأثار المصرية بطريق غير شرعية.

وقال "وزيري"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت إن التنقيب عن الأثار تحولت من جنحة الى جناية تصل عقوبتها إلى 15 عاما حبس.

ونفى رئيس المجلس الأعلى عن الأثار، ما تردد عن بيع الأثار المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها مجرد عمليات نصب، معقبًا: "كل ما يكون في طماع فالنصاب بخير".

وأشار إلى أنه مازال هناك عمليات تنقيب غير شرعية في البيوت ولكن المناطق الأثرية محمية تماما، معلقًا: "لو التنقيب في البيوت هنعرف أزاي مش هضرب الودع!".

واستطرد "وزيري" قائلًا: "90% لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تجارة الأثار كذب ونصب".

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الكلمات المفتاحية

حبس جناية التنقيب الأعلى للأثار

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