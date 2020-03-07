خالد الجندي: فيروس كورونا علم الناس النظافة في كافة أمورهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فيروس كورونا علم الناس النظافة، واحترام الغيب، معقبًا: "مش عايز حد يزعل مني، مش هنضحك على بعض، هو اللي حصل".



وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلقهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه لا يستطيع أحد الآن، أن يشكك في ضرورة غسل اليدين قبل الأكفل وبعده، مستطرًا: "عدم غسل اليدين الآن مجازفة شديدة، مش كنا بنقول زمان، لازم نضع إيدينا على الفم أثناء التثاؤب".



ولفت إلى أن بعض العلمانيين كانوا يقوم بالسخرية من المطالبة بغلق الفم أثناء التثاؤب، متابعًا: "غصب عنه دلوقتي هيحط إيده على فمهم، لأن أصبح جرثومة متحركة".

