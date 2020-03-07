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أول تعليق من موسيماني بعد توديع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

السبت 07/مارس/2020 - 06:34 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي عن حزنه الشديد عقب وادع فريقه لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري.

وقال موسيماني عقب نهاية المباراة :"حارس الأهلي أضاع وقتا كبيرا في اللقاء، وواجهنا فريقا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأضاف :"لقد واجهنا الأهلي بمهاجم رابيد فيينا فالأهلي يتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات أمثال ديانج ومعلول وغيرهم".

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من البطولة عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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