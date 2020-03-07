"البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

قام البريد السعودي، اليوم السبت، باتخاذ عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ‫فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الإجراءات التي كشف عنها "البريد السعودي"، إيقاف العمل مؤقتًا بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً إلى الإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، وخارج الدوام.

كما قرر البريد، إيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين، وكذلك استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.

ووجه النائب العام الشيخ "سعود بن عبدالله المعجب"، اليوم السبت، بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن توجيه "المعجب" يشمل العمل داخل النيابة العامة وفروعها ودوائر محافظاتها كافة؛ ويبدأ العمل من يوم الأحد القادم الموافق 13 رجب 1441هـ وحتى توقيت آخر.

وأضاف المصدر، أن التوجيه شمل توفير المعايير الصحية اللازمة داخل بيئة العمل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي النيابة العامة التدبيرية والجهود الوقائية والإجراءات الاحترازية المبذولة بشأن فيروس كورونا- كوفيد ١٩- المستجد، وحرصًا على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لمنسوبي النيابة العامة ومراجعيها.







