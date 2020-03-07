التاريخ يُجيب.. من يتوج باللقب الإفريقي عندما يتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال؟

نجح فريقي الأهلي والزمالك ممثلان مصر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في حسم تأهلهما بشكل رسمي لنصف نهائي النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.





تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على فريق ماميلودي صن داونز 2 / 0 في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة، بينما تعادل الفريقين 1 / 1 في لقاء الإياب، بينما صعد الزمالك بعد فوزه على الترجي التونسي في القاهرة 3 / 1، وخسارته في تونس 1 / 0.





بشرة خير للأهلي في دوري أبطال إفريقيا





تأهل الأهلي والزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (سويًا) للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة القارية، وكانت المرة الأولي عام 2005، واصطدم الفريقين معًا، وفاز المارد الأحمر ذهابًا بنتيجة 2 /1 سجل الأهداف ( عماد متعب – بركات – حازم إمام)، وكرر انتصاره في لقاء الإياب 2 /0 سجلهما (محمد بركات).





وتأهل الأهلي وقتها للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واصطدم بفريق النجم الساحلي التونسي، وتعادل الفريقين سلبيًا في تونس، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب سجلها (محمد أبوتريكة – محمد بركات – أسامة حسني)، ليتوج الفريق باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.





مواجهة محتملة بين "القطبين" في النهائي





ومن المحتمل أن يتقابل الأهلي مع الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، حال تجاوزهما للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.





ويلتقي الأهلي مع الفائز من الوداد المغربي والنجم الساحلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، بينما يصطدم الزمالك بفريق الرجاء المغربي، وحال تأهل "القطبين" يلتقيان وجهًا لوجه في نهائي مصري خالص للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية.



