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التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ينفذ حملات لتوعية المصلين

السبت 07/مارس/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالشرقية، بتنفيذ حملات للتوعية بفيروس "كورونا" المستجد، واستهدفت الحملة عددا من الجوامع التي أقيمت فيها صلاة الجمعة على مستوى المنطقة الشرقية، لتوعية المصلين بطرق الوقاية من هذا المرض، وشرح الطرق الصحيحة لغسيل الأيدي عبر أطباء ومثقفين مختصين، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات الصحية التثقيفية للإرشاد الوقائي. 


فيما شهدت الحملات تفاعل المصلين من خلال توجيه العديد من الاستفسارات المتعلقة بسبل الوقاية من الفيروس.


فيما طلب القائمين على هذه الحملات من المتلقين تطبيق هذه الإجراءات الوقائية في منازلهم وأماكن عملهم.


وشملت الحملة جامع خادم الحرمين الشريفين بالسوق في الدمام وجامع الفرقان والعنود والوابل والأمير فيصل بن تركي بالدمام، وجامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخب، وجامع السويدان بحي الدوحة وجامع العجمي بالعليا، وجامع الجاليات بوسط الجبيل، وجامعي الورثان وأبا حسين بالجبيل، وجامع عبد الرحمن بن عوف بمليجة، وجامع حذيفة بن اليمان بنطاع، وجامع الأميرة حصة بنت سعود الكبير بمليجة، وجامع السلام بالصرار، وجامع الملك عبد العزيز بالخفجي، وجوامع الملك عبد العزيز وأبو عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير والعلامة بن باز ومحمد بن عبد الوهاب وسعد بن أبي وقاص والشدي وأبو موسى الأشعري وزيد بن حارثة في محفظة بقيق، والجامع الكبير بالنعيرية وجامع الشيط الكبير، وأم الشفلح واللصافة والسوق الكبير بقرية العليا، ومسجد الجميح والأمير سلطان بالرفيعة، ومسجد العاذرية ومشلة والشامية والشيحية ومطربة واللهابة، وجامعي المنفذ والمدينة العسكرية بالبطحاء، وجامع سلوى القديم، ومسجد حزم أم الساهك، وجوامع الرسول والإمام الرضا والإمام الباقر والإمام الحسين في صفوى، وجامعي الرحمة والصحابة برأس تنورة، ومسجد الشيخ حسين والإمام علي بالقطيف، والإمام علي بالقديح، والإمام حسن بالجارودية.


في حين يكثف التجمع الصحي الأول تواجده في منافذ المملكة البرية والجوية من خلال فرق طبيه تعمل على مدار 24 ساعة لإجراء الفرز البصري وتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد.


في الوقت الذي كانت فيه وزارة الصحة أهابت بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإفصاح عن سجلات سفرهم لإحدى الدول التي ينتشر فيها الفايروس خلال 14 يوم الماضية.

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الكلمات المفتاحية

توعية المنطقة الشرقية المصلين التجمع الصحي الأول

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