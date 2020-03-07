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لمجابهة كورونا.. كيف تقوي جهازك المناعي؟

السبت 07/مارس/2020 - 06:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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الجهاز المناعي للإنسان هو عبارة عن شبكة من الخلايا والأنسجة والأعضاء تمنع غزو الجراثيم مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات للجسم ولو تمكنت هذه الجراثيم من غزو الجسم يهاجمها الجهاز المناعي قبل أن تتكاثر وتفرز سمومها.

لذا يعد الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لمواجهة كافة الأمراض والفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا الذي أصيب به أشخاص كثيرين في جميع ربوع العالم وأصبح وباءًا عالميًا يدق ناقوس الخطر، حيث لم يتم إلى الآن اكتشاف علاج فعال له، لذا تكمن الطريقة الفعالة لمواجهته تقوية جهاز المناعة وتستعرض جريدة "الفجر" أهم الطرق لتقوية الجهاز المناعي كما يلي:

1.اختيار أسلوب حياة صحي يتمثل في الابتعاد عن التدخين، والالتزام بحمية غذائية غنية بالخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، وطهي الطعام جيدًا، والحصول على قسط كاف من النوم من 7 إلى 9 ساعات حيث يعزز الخلايا التي تحارب العدوى إلى جانب تقليل التوتر والإجهاد حتى لا يرتفع هرمون الكورتيزول لأعلى معدلاته.

2. غسل اليدين وفركهما بمطهر بشكل متكرر.

3.التركيز على الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3.6 حيث تعمل على تقوية المناعة وتقلل فرص الإصابة بالفيروسات، ومن الحبوب التي تحتوي بكثافة عليها بذور الكتان وحبة البركة ويمكن تناول معلقة يوميًا من هذه البذور أو من الزيت الخاص بهم.

4.ينصح بعض الخبراء بوضع نقطة من زيت السمسم على فتحة الأنف للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة.

5.الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين، وتعتبر أهم أنواع الأطعمة المضادة للأكسدة التي تحتوي على فيتامين ج كالخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والخس والسبانخ والملفوف وورق العنب والنعناع والفلفل بجميع أنواعه والفراولة والتوت والبروكلي والقرنبيط ويعتبر الكيوي أغنى أنواع الفواكه بفيتامين ج، وفيتامين ه كبعض الزيوت مثل زيت دوار الشمس وزيت اللوز وزيت البندق وزيت جنين القمح وفي الأطعمة مثل لحم الإوز والفلافونيدات مثل زيت الزيتون البكر وجميع الفواكه والخضروات والشوكولاتة والشاي، والشاي الأخضر، أما البيتاكاروتين فيتوفر في كل النباتات والفواكه والخضروات التي تتمتع باللون البرتقال النضر خاصة الجزر.

6.يساهم الثوم والبصل والفلفل الحار في تقوية الجهاز المناعي، والتوابل مثل الزنجبيل والكركم.

7.الحفاظ على الدفء حيث تنتقل الفيروسات في درجات حرارة أقل من 37 درجة مئوية وهو متوسط درجة حرارة الجسم الأساسية حيث تساعد التدفئة على محاربة الفيروسات.

8.الإكثار من تناول السوائل وشرب 8 أكواب ماء كحد أدنى في اليوم حتى يظل الجسم رطبًا ويتخلص من جميع السموم والبكتيريا التي تسبب المرض.

9.الزيوت العطرية مثل قطرات زيت الليمون واستنشاقه حيث يتمتع الليمون بخصائص قوية مضادة للجراثيم كما يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

10.تناول الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين سي لأنها تساهم في تقوية المناعة مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفي والليمون.

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مرض كورونا مجابهة كورونا فيروس كورونا تقوية الجهاز المناعي اعراض كورونا

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