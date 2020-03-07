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إيبارشية سوهاج تنظم يوما لشباب المنطقة الشمالية
السبت 07/مارس/2020 - 06:04 م
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نظمت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا باسيليوس فوزي مطران الإيبارشية يومًا لشباب المنطقة الشمالية، وذلك بمقر البطرخانة بطهطا.
كان شعار اليوم "الصندوق الأسود" بمشاركة خمسة وتسعين شاب وشابة، وتضمن اليوم لقاء حاضر فيه يسري صالح عن أنماط الشخصية، وكيفية التعامل معها من خلال الكتاب المقدس، كما تضمن اليوم فقرة للصلاة والتسبيح بالإضافة إلى فقرات ترفيهية بعنوان "المشروع".
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