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مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة
السبت 07/مارس/2020 - 05:50 م
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علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو ميندي
خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز
خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز فينيسيوس جونيور - رودريجو.
وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب
خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو ميندي
خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز
خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز فينيسيوس جونيور - رودريجو.
ويغيب عن القائمة داني كارفاخال وناتشو وإيسكو وهازارد للإصابة، وماركو أسينسيو لعدم الجاهزية، وقرر زيدان استبعاد الثنائي لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز بقرار فني.
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