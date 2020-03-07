مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :-







ويغيب عن القائمة داني كارفاخال وناتشو وإيسكو وهازارد للإصابة، وماركو أسينسيو لعدم الجاهزية، وقرر زيدان استبعاد الثنائي لوكا يوفيتش وإبراهيم دياز بقرار فني.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوبخط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو مينديخط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيزخط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - ماريانو دياز فينيسيوس جونيور - رودريجو.