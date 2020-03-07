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تحت عنوان "لحظات".. إطلاق النسخة الرابعة من ملتقى ميدفست بسينما زاوية

السبت 07/مارس/2020 - 04:42 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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اختار ملتقى ميدفست الدولي التطرق إلى اللحظات المؤثرة في حياة الأطفال وتباعياتها العامة على حياة البالغين موضوعًا ليتناوله في الفترة ما بين 12 وحتى 15 مارس المقبل بسينما زاوية تحت عنوان لحظات، وهى عن "لحظات" بتساهم في تشكيل حياتنا. رحلة من خلال الأفلام القصيرة: الروائية والوثائقية والرسوم متحركة والفنون البصرية والتجريبية تربط بين الفن من خلال عدة لحظات تمر في حياتنا كالصور منها لحظات طفولة، لحظات اكتشاف، لحظات قوة، لحظات مرض، لحظات صمود وتواصل.

 

ويضم المهرجان ٣٠ فيلم من 18 دولة، ٢٧ فيلم قصير و ٣ أفلام طويلة، تم اختيارهم من خلال لجنة من الفنانين تضمنت تضمنت مدير التصوير أحمد المرسي، دكتورة سارة ولسن ، دكتور مها عماد الدين، نادين إيميل، دكتور خالد علي لعرضها في الفترة ما بين 12 وحتى 15 مارس، ذلك بجانب تنظيم البرنامج الموازي الذي يتضمن ١٣ ورش عمل للأطباء و الفنانين و الجمهور العام وعروض افلام لخلق مساحة من التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور ويديرها أخصائيون نفسيين وأطباء وفنانون ويقٌام في نفس فترة المهرجان في المركز الثقافي الالماني و ستوديو عماد الدين.

 

وعن النسخة الرابعة من الملتقى صرح دكتور مينا النجار "أشعر بالفخر تجاه اختيارات الأفلام وتطور الملتقى عن دوراته السابقة، ففي هذه الدورة تمكّنّا من عمل شراكات مختلفة ومتنوعة والتي أضافت مساحة أكبر من التفاعل في البرنامج الموازي بين الأفلام والقضايا الصحية والاجتماعية".

 

كما عبّر دكتور خالد على عن سعادته لتواجد الدورة الرابعة من ملتقى ميدفست في سينما زاوية في القاهرة، كبداية لانطلاقها في محافظات القاهره و عالمياً في ٢٠٢٠، كما قال "أدعو كل المهتمين بصحة الطفل والأسرة ومحبي فن السينما للحضور والمشاركة في هذه الفعالية الثقافية الصحية بأرائهم ومقترحاتهم".

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