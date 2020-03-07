Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب الوفد يطالب بإنشاء مناطق استثمارية جديدة فى الصعيد

السبت 07/مارس/2020 - 04:36 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن الدولة تولي أهمية كبرى في الوقت الحالي لخلق مجتمعات صناعية وتوفير فرص استثمارية واعدة في محافظات الصعيد، خاصة بني سويف وقنا والمنيا وغيرها.

وأضاف قوطة، في بيان له اليوم السبت، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تبذل جهدًا كبيرًا للتغلب على المشكلات التي تواجه تنمية الاستثمار وتحقيق اقتصاد خاص بكل محافظة وكل منطقة، وذلك من خلال إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية بمختلف المناطق.

وطالب قوطة، بضرورة التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة في محافظات الصعيد، خاصة بعد نجاح التجربة الأولى لطرح المناطق الاستثمارية في الصف وميت غمر وبنها.

وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن تشجيع الاستثمارات القائمة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها هي أفضل طريقة لجذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية للنهوض بالاقتصاد القومي.

وشدد على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار والإسراع فى الجداول الزمنية؛ لتنفيذ مختلف المشروعات، وإتاحة مناطق استثمارية كاملة المرافق، وتقديم كل التراخيص من جهة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد حزب الوفد الوفد المهندس حمدي قوطة

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

منذ نصف ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برودة اليوم وحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة طقس الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 21 ساعة

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

منذ أقل من ساعة

سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

منذ 39 دقيقة

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الشوط الثاني"

منذ ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزيرا الاستثمار والصناعة يوقعان قرار وزارى بتشكيل لجنة لتعزيز التعاون فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار

فى أول اجتماع بتشكيله الجديد.. مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش خطة انشاء اكبر توسعات لها بالمحافظات

وزيرة الاستثمار: "إفريقيا 2019" سيعقد نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية

صناعة الوفد تطالب المحليات بتسليم الأراضي لهيئة التنمية الصناعية

صناعة الوفد: منتدى أفريقيا 2019 يعزز فرص الاستثمار بمصر والقارة

التعديل الوزاري| الوفد يطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بصغار المصنعين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في بورنموث

04:27 م

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

07:47 ص

بعد تخطي بورنموث.. كم نقطة تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي؟

04:36 م

جيرالدو يغادر مباراة الأهلي وصن داونز مصابًا

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status