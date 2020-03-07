بقيمة 115 مليون جنيهًا.. بدء تطوير منطقة نادي الصيد بالإسكندرية (صور)



من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، قد أطلق الشهر الماضي، إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي التابعة لحي منتزة ثان، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق؛ وهي عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، حيث تخدم أعمال التطوير تلك نحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.



أطلق اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة البدء في تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، بتكلفة تقدر ب ١١٥ مليون جنيه ومدة تنفيذ ١٢ شهر وذلك بتمويل ي من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة والذي يبلغ تكلفته التقديرية ٢٥ مليون جنية طبقًا لأولويات المحافظة.وقال محافظ الإسكندرية في تصريح صحفي اليوم إن منطقة نادي الصيد يقطن بها حوالي ١٦ ألف نسمة، وتقع على مساحة ٥١ فدان، وإن جميع الأعمال ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة ٤١.٨ مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ٢.٧ مليون جنية من خلال تركيب ٢٠٠ ذراع و١١٠ عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة ١٨ مليون جنيه ويشمل تركيب ٢٠٠ شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى ٢٣٤ شنيشة القديمة، ثم تطوير الطرق بتكلفة ٢٧.٣ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٥٠ شارع بالمنطقة.جاء ذلك بحضور؛ اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، المهندس شريف أبو المحاسن مدير عام منطقة إسكندرية للغاز الطبيعي، المهندس أشرف عبد العزيز مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والعميد فادي وديع رئيس حي وسط.