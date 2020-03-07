وزارة الصحة المصرية | إجراءات فحص طبي على ركاب مطار القاهرة

أجرت وزارة الصحة المصرية إجراءات الفحص الطبى للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كل مؤسسات الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





وزارة الصحة المصرية





شهدت إجراءات وزارة الصحة المصرية على ركاب مطار القاهرة حضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى للاطمئنان على تطبيق الإجراءات.





إجراءات وزارة الصحة





واطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التى تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وزارة الطيران ووزارة الصحة المصرية





وأكد وزير الطيران على ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى من قبل وزلارة الصحة المصرية، لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلي درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية فى التعامل مع الركاب والمتابعة الدقيقة لكل الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وزارة الصحة المصرية في مطار القاهرة





ووضعت سلطات الحجر الصحى التابعة لوزارة الصحة بمطار القاهرة الدولى خطة احترازية خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب بمطار القاهرة ، و القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها فيروس كورونا تحسبا لوجود أى إصابات أو الاشتباه فى أعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.



