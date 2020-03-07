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الاثنين.. "الوفد" ينظم احتفالًا بالعيد السنوي لثورة 1919

السبت 07/مارس/2020 - 03:06 م
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بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
دينا إبراهيم
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تنظم اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، بعد غدٍ الاثنين، احتفالية بمناسبة العيد السنوي لثورة 1919 ومرور 101 عام على اندلاع أعظم ثورات مصر، بحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي. 

وقال محمد فؤاد عبد المجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب: إن الاحتفال سوف يبدأ بزيارة بيت الأمة وضريح الزعيم سعد زغلول، وسوف يتقدم الزيارة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد، وقيادات الحزب، وأعضاء الوفد وشبابه.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوفد، شباب الحزب في لقاء بمقر الحزب الرئيسي، وذلك لإجراء حوارًا مفتوحًا بين رئيس الوفد وأبنائه من الشباب.

وأضاف "فؤاد" أن اللقاء سوف يشهد الحديث حول ثورة 1919، ومقدماتها ونتائجها،وذلك بحضور نُخبه من الكتاب والمثقفين. 

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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد ثورة 1919 بهاء أبو شقة الوفد احتفالية

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