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مصرع وإصابة 6 إثر حادث في المنيا
السبت 07/مارس/2020 - 03:05 م
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أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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لقي اليوم السبت، 3 أشخاص مصرعهم بينهم رضيع، وأصيب 3 في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"توك توك" بالطريق، ما بين قرية أتليدم وأبوقر قاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الفكرية المركزي.
كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من بينهم رضيع وثلاثة سيدات وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي.
وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام، والعميد جمال الدغيدي، أن الحادث وقع بالطريق ما بين قرية أتليدم ومركز أبوقر قاص بين سيارة ربع نقل و"توك توك"، وأسفر عن مصرع كل من: "فاطمة-خ" 35 عاما، "محمد-س" 39 عاما، "رمضان-ع" عامان، وأصيب 3 هم: "عبده-ص" 30 عاما شقيق المتوفية الأولي، "ميادة-ح" 35 عاما، و"سعدية-ع" 40 عاما.
وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن الجثث بعد تسليمها لذويهم.
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