مصرع وإصابة 6 إثر حادث في المنيا

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من بينهم رضيع وثلاثة سيدات وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص من بينهم رضيع وثلاثة سيدات وتم نقلهم لمستشفى الفكرية المركزي.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام، والعميد جمال الدغيدي، أن الحادث وقع بالطريق ما بين قرية أتليدم ومركز أبوقر قاص بين سيارة ربع نقل و"توك توك"، وأسفر عن مصرع كل من: "فاطمة-خ" 35 عاما، "محمد-س" 39 عاما، "رمضان-ع" عامان، وأصيب 3 هم: "عبده-ص" 30 عاما شقيق المتوفية الأولي، "ميادة-ح" 35 عاما، و"سعدية-ع" 40 عاما.



