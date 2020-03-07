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"أخويا الكبير".. إحياء أخلاقيات الطفولة مع مصطفى عاطف على CBC

السبت 07/مارس/2020 - 03:03 م
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أخويا الكبير
أخويا الكبير
أحمد رمضان متولي
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في إطار تنفيذ الخطة التطويرية لـ cbc، والتي شملت تطوير عدد من البرامج وطرح أخرى جديدة، ذات محتوى جذاب وهادف، انطلق مؤخرًا برنامج "أخويا الكبير" من تقديم مصطفى عاطف.

 

يتناول البرنامج مفاهيم أخلاقية هامة للأطفال، تبني شخصياتهم على أسس سليمة، وتقودهم لمحبة دائمة لكل الأشياء من حولهم، لذلك ركزت أولى حلقات البرنامج على مفهوم "الرحمة"، الذي يعد أساس الأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة.

 

ومن الرحمة للتواضع لمساعدة الغير للنظافة ومواجهة التنمر، كان لكل حلقة موضوعها الخاص الذي يناقشه مصطفي عاطف مع الأطفال، على مدار 15 دقيقة، سواء بشرحه من خلال مفاهيم مبسطة، أو بعض التطبيقات العملية للاطلاع على نتائج السلوك القويم، فضلا عن تطوير المفاهيم الخاصة لديهم بطريقة الأسئلة والأجوبة.

 

 برنامج "أخويا الكبير" يقدمه المنشد الشاب مصطفى عاطف، ويعرض عبر قناة cbc، في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم الخميس من كل أسبوع، على أن يعاد يوم الجمعة في العاشرة صباحًا، وكذلك في الثانية عشر من منتصف الليل.

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