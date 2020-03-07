نائب رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية تحقق الكمال العقلي للإنسان

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب: إن الله تعالى خلق الإنسان وكرمه تكريما عظيما، وجعله في أحسن صوره، ثم أراد أن يكمل هذا التجميل ببناء روحه وسموها فأرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب لتزكيته ورفعة مكانته.

وتابع خلال مؤتمر بناء الإنسان بين الوقع والمأمول والذي عقدته كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، اليوم السبت، أن الشريعة الإسلامية أكدت أربع ركائز لبناء الإنسان، أولها الإيمان وهو الذي يحقق الفهم العميق، والإدراك الكامل لطبيعة الكون والحياة، والإيمان بوجود إله واحد يهيمن على هذا الكون بأكمله، لأنه خالقه ومصوره.

وتابع خلال مؤتمر بناء الإنسان بين الوقع والمأمول والذي عقدته كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، اليوم السبت، أن الشريعة الإسلامية أكدت أربع ركائز لبناء الإنسان، أولها الإيمان وهو الذي يحقق الفهم العميق، والإدراك الكامل لطبيعة الكون والحياة، والإيمان بوجود إله واحد يهيمن على هذا الكون بأكمله، لأنه خالقه ومصوره.

وأضاف أن الإنسان مخلوق له خصوصية كاملة أراد الله له الكمال الجسمي والعقلي حتى يقوم بأداء مهمته في عمارةِ الكون والحياة لأنه خليفة الله في الأرض.

وأضاف أن الإنسان مخلوق له خصوصية كاملة أراد الله له الكمال الجسمي والعقلي حتى يقوم بأداء مهمته في عمارةِ الكون والحياة لأنه خليفة الله في الأرض.

وأوضح أن الإيمان أيضا يساعد على المعرفة والحكمة التي من أجلها خلقه الله، وهي العبودية الكاملة له تعالى التي تضمن له التوازن النفسي والجسماني.





وتابع أن الإيمان بالله يجعل الإنسان يراقب ضميره، ويحاسب نفسه، ويحافظ عليها من تسلط شهواتها وغرائزها، فيجتهد في تحصيل الكمالات النفسية.





وأورد أن الركيزة الثانية، الشريعة، وهي عامل مهم في بناء الإنسان وتزكيته، فقد جاء الإسلام بعدد من التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، وكان الهدف التربوي والتزكوي من وراء هذه الأوامر والنواهي هي تُقوِّية إيمانَ الإنسان وتجديد علاقته بالخالق العظيم، وجعله في صلة دائمة مع ربه فيَقْوى جانب اليقين الذي يدفعه لعمل الخير، ويتقوّي فيه جانب الإيمان الذي يدفع به قُوى الشرّ.





وأردف أن الركيزة الثالثة هي التزكية والسلوك وهي لب هذه الركائز، فقد نزلت الشرائع منذ آدم عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقويةِ هذا الجانبِ وتدعيمِه ومعالجةِ ضعفِه وتقويم النفس وإصلاحِها.



