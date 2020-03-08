"الفجر" تكشف التلاعب في صرف ألبان الأطفال داخل مستشفى بكفر الشيخ

"مالكوش دعوة إنتوا تسمعي الكلام وبس".. بهذه الكلمات وجه "ر.ف.ا" الموظف بمستشفي منشأة عباس، التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية بكفر الشيخ، حديثه وتهديده لصيادلة المستشفى المسئولين عن صرف ألبان الأطفال، عندما رفضوا صرف اللبن له لعدم أحقيته في ذلك، حيث أنه غير المفوض للصرف له، وأخبروه أن ما يقوم به مخالف لتعليمات الوزارة، وأيضا لتعليمات مرور المحافظة.





وأكدت الدكتورة شيماء يوسف، أحدى صيادلة المستشفى، أن الموظف المذكور يستغل منصبه -وهو مديرًا إداريًا للمستشفي- ويصرف كميات كبيرة من الألبان دون معرفة السبب، فضلا عن أنه يشغل عدة مناصب أخرى، فهو المسؤول عن مكتب الصحة، وكذلك القائم بأعمال منظومة الألبان، على الرغم من أن مسماه الوظيفي "فني أغذية"، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول توليه هذه المناصب، الذي تبعد كل البعد عن تخصصه.





وأضافت "يوسف"، أنها عندما رفضت هي وزميلتها الدكتورة رانيا عوض، صرف الألبان له لعدم أحقيته في ذلك طبقا للتعليمات، ثارت ثائرته وقال لهما: "أنا هنا إللي بدي التعليمات وانتي تصرفي وخلاص وليس من حقك تتأكدي من هوية من يقوم بصرف الألبان"، وعندما تركته وذهبت لمدير المستشفى فقال لها: "مادام أنا مضيت على الصرف يبقا تصرفي ومش من حقك تعرفي انتي هتصرفي لمين"، لافتة إلى أن ذلك في إجراء يحدث لأول مرة داخل المستشفى منذ تولي الموظف المذكور منصبه منذ شهر تقريبا.





من جهة أخري، فقد قدمت مني عوض، فني إحصاء بالمستشفي، بتقديم مذكرة تتظلم فيها من قرار الدكتور فتوح منصور، مدير إدارة سيدي سالم الصحية، لنقلها هي وزميلتها تعسفيا من وظيفة مسئول صرف الألبان في المستشفى، وتعيين الموظف المذكور بدلا منهما، دون وجه حق للسيطرة علي المنفذ، وأنهما على الرغم من قرار نقلهما إلا أن عهدة الألبان مازالت باسمهما، ما يعرضهما للخطر حال حدوث أي شيء هناك، و عندما تقدمت بشكوى تم تهديدهما بنقلهما إلى مكان بعيد، مطالبين بإعادتهما إلى عملهما والتحقيق في المخالفات التي تحدث داخل المستشفى.





وكيل وزارة الصحة تعلق

من جهتها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في تصريحات إلى "الفجر"، أن الصيدلي هو آخر مرحلة من مراحل صرف الألبان، معقبة: "ومش من حقه التدقيق في هوية من يقوم بالصرف، نافية وجود أي تلاعب في منظومة الصرف، وأنها تسير طبقا للقوانين المنظمة لها".





وأما عن قيام الموظف المذكور بشغل 3 وظائف في آن واحد، أوضحت "سلام"، أنه أمر طبيعي للغاية ويحدث في المستشفيات بل يوجد من يتولي 5 أو 6 وظائف في آن واحد نظرا لعدم وجود تعيينات.