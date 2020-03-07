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مدير مطار برج العرب: حركة الطيران لم تتأثر بسبب الكورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء طيار محمد راشد، مدير مطار برج العرب، إن فريق الحجر الصحي بالمطار يوقعون كشف طبي على كل ركاب الرحلات التي تهبط في المطار، موضحا أن المرتفع حرارتهم يتوجهوا إلى عيادة الحجر الصحي لاستكمال الكشف.

وأشار "راشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه إذا ثبت أن هناك حالة مشتبه في إصابتها يتم نقلها بواسطة سيارة مجهزة إلى مستشفى الحميات، مؤكدا أنه لم يتم أي رصد أي حالة في مطار برج العرب.

وأضاف مدير مطار برج العرب، أن الكشف المبدئي على الركاب يكون داخل الطائرة، ويتم تعقيم الطائرة بالكامل، منوها بأنه حركة الطيران بمطار برج العرب لم تتأثر بسبب فيروس كورونا.
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الكلمات المفتاحية

مدير مطار برج العرب حركة الطيران الكورونا

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