مدير مطار برج العرب: حركة الطيران لم تتأثر بسبب الكورونا

قال اللواء طيار محمد راشد، مدير مطار برج العرب، إن فريق الحجر الصحي بالمطار يوقعون كشف طبي على كل ركاب الرحلات التي تهبط في المطار، موضحا أن المرتفع حرارتهم يتوجهوا إلى عيادة الحجر الصحي لاستكمال الكشف.





وأشار "راشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه إذا ثبت أن هناك حالة مشتبه في إصابتها يتم نقلها بواسطة سيارة مجهزة إلى مستشفى الحميات، مؤكدا أنه لم يتم أي رصد أي حالة في مطار برج العرب.



