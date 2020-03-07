بـ2000 جنيه للساعة.. ضبط سيدتين تمارسان الدعارة في الجيزة



وقامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما.



تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، اليوم السبت، التحقيق مع سيدتين؛ لاتهامهما لممارسة الدعارة واستقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية، بمقابل ٢٠٠٠ جنيه في الساعة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين في عقدهما الثالث قاما بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق صفحة الموقع على ممارسة الجنس، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل ٢٠٠٠ جنيه للساعة.