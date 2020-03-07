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تعرف على موعد مباراة النادي الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل

السبت 07/مارس/2020 - 01:38 م
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الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
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يستضيف فريق صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق الـ7 من مارس 2020، نظيره النادي الأهلي المصري في مباراة إياب دور الـ8 من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتبدأ مباراة الأهلي ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا اليوم في تمام الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ4 بتوقيت مكة المكرمة، الـ5 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة حقوق البث الفضائي، على "بي إن سبورت 1".

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري على تشكيله الذي سيخوض به اللقاء الهما والمرتقب أمام بطل جنبو إفريقيا اليوم، والذي سيتكون من:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: محمود متولي – أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: جونيور أجايي.

ذهاب مباراة الأهلي ضد صن داونز

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثميناً  على صن داونز في مباراة ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي استضافها ملعب استاد القاهرة.


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