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تصريحات مهمة لمدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ عن كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:40 م
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سامح محمود
سامح محمود
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور سامح محمود، مدير الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ، عن تفاصيل تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين، موضحا أنهم يستقبلون الركاب في صالة الوصول، ويتم توزيع كروت المتابعة عليهم، والتي تتضمن كافة البيانات عنهم، تحسبا لأي إصابة بفيروس كورونا.

وقال خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت: إنهم يقيسون درجات الحرارة للتأكد من أن درجة حرارة كل القادمين لشرم الشيخ طبيعية، فضلا عن متابعتهم لمدة 14 يوما للتأكد من عدم ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس.

وأضاف أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا إلى الآن، وأن مديرية الصحة قامت بزيادة عدد أعضاء الفريق الطبي بالمطار.
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كورونا فيروس كورونا فيروس حجر صحي تطبيق الحجر

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